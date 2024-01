Rudy Zerbi, gli auguri al figlio Leo per i 9 anni

Instagram @rudy_zerbi

Rudy Zerbi ha dedicato sui social un tenero messaggio di auguri al figlio Leo, che ha compiuto 9 anni.

"Buon compleanno Leo! Bello festeggiare la mattina appena svegli... da grande non farò il cake designer ma ci ho messo tutto il cuore", ha scritto l’insegnante di canto di Amici a corredo di uno scatto del figlio - nato dalla storia con l’ex compagna Maria Soledad Temporini - con la torta di compleanno.

Rudy Zerbi - che è papà anche di Tommaso e Luca, avuti con l'ex moglie Simona, e di Edoardo, nato nel 2009 dalla sua relazione con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi - condivide spesso sui social dolci momenti con i figli: "Tommy, Luca, Edo e Leo: la mia vita", aveva scritto in passato accanto ad alcuni scatti dei figli.

Rudy Zerbi a Verissimo: "Mio figlio Leo è nato prematuro e ha rischiato la vita"

Rudy Zerbi, ospite a Verissimo nel 2018, aveva parlato del figlio Leo, che è nato prematuro, al settimo mese di gravidanza, a causa del distacco della placenta, rischiando la vita insieme alla madre.

"Adesso Leo sta bene, ma lui e sua madre hanno rischiato grosso... avrei potuto perderli contemporaneamente. Quando hai un figlio, la prima cosa che desideri appena nato è di prenderlo, portartelo a casa, e stare con lui. Leo, invece, ha passato tanto tempo dentro a un'incubatrice, senza che io lo potessi toccare", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"I medici mi dicevano che non sapevano se ce l'avrebbe fatta e di non illudermi perché avrei potuto non riabbracciarlo. È stata una cosa bruttissima; siamo stati molto fortunati, e quindi oggi posso dire che la differenza non la fa il successo, ma la fanno quelle persone che ogni giorno lavorano negli ospedali", aveva aggiunto l'insegnante di Amici.

Rudy Zerbi a Verissimo: "I miei figli sono i miei successi più grandi"

Ospite anche lo scorso ottobre a Verissimo, Rudy Zerbi aveva condiviso l’amore per i figli, e aveva parlato delle difficoltà di crescere quattro maschi nati da tre relazioni diverse.

"I miei figli sono i miei successi più grandi, il mio disco di platino. Loro vivono quasi tutti in città diverse: Leo a Roma e ora anche Luca è qui con me, perché ha iniziato l'Università nella Capitale. Tommaso è andato a vivere a Parigi, mentre Edoardo è a Bologna. Fanno vite diverse, però c'è tanto amore", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"Io sono molto fiero di loro e mi piace seguirli. Vorrei dare loro l’amore che non ho avuto io come figlio", aveva aggiunto Rudy Zerbi, che ha tre padri diversi: il primo marito della madre, Roberto Zerbi, che l'ha adottato dandogli il cognome, suo padre biologico, che ha scoperto da adulto, Davide Mengacci, e il secondo marito della mamma Giorgio Ciana, scomparso nel 2018.

Rudy Zerbi era molto legato a Giorgio Ciana: "Quando ti manca un padre, ti manca un punto di riferimento. Mi manca tanto Giorgio perché, anche quando sei grande, non smetti mai di aver bisogno di qualcuno più grande di te a cui chiedere consiglio e rassicurazioni".