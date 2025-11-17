Rudy Zerbi, gli auguri ad Alessandra Celentano: "Buon compleanno alla mia maestra preferita nella scuola e nella vita"

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Nella scuola di Amici sono tanti i legami che si sono costruiti e consolidati nel tempo, tra gli alunni e anche tra gli insegnanti. Tra questi c'è sicuramente quello tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che amici lo sono anche nella vita.

Il conduttore e insegnante della scuola di Amici ha dedicato degli affettuosi auguri su Instagram per la collega e coreografa, che il 17 novembre ha compiuto 59 anni. "Buon compleanno alla mia maestra preferita sia nella scuola che nella vita!", ha scritto Rudy Zerbi nella didascalia che accompagna il video formato da alcuni scatti che lo ritraggono insieme ad Alessandra Celentano. La canzone scelta per la pubblicazione social è "Una carezza in un pugno", celebre brano dello zio di Alessandra, Adriano Celentano.