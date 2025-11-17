Rudy Zerbi, gli auguri ad Alessandra Celentano: "Buon compleanno alla mia maestra preferita nella scuola e nella vita"

Nella scuola di Amici sono tanti i legami che si sono costruiti e consolidati nel tempo, tra gli alunni e anche tra gli insegnanti. Tra questi c'è sicuramente quello tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che amici lo sono anche nella vita.
Il conduttore e insegnante della scuola di Amici ha dedicato degli affettuosi auguri su Instagram per la collega e coreografa, che il 17 novembre ha compiuto 59 anni. "Buon compleanno alla mia maestra preferita sia nella scuola che nella vita!", ha scritto Rudy Zerbi nella didascalia che accompagna il video formato da alcuni scatti che lo ritraggono insieme ad Alessandra Celentano. La canzone scelta per la pubblicazione social è "Una carezza in un pugno", celebre brano dello zio di Alessandra, Adriano Celentano.
Nella scuola di Amici, Rudy Zerbi ha costruito un rapporto speciale che si è consolidato nel corso del tempo anche con Giulia Stabile, ex alunna e ora ballerina e conduttrice. Nel 2024, in un commento su Instagram Giulia Stabile aveva definito Rudy Zerbi "un secondo papà".
Lo scorso luglio, l'insegnante di Amici e conduttore ha condiviso delle foto insieme alla ballerina allegando una dedica piena d'affetto: "Storie di grandi alberi, di grandi sogni e di piccoli cuccioli. Ti auguro il meglio per la vita perché lo meriti! Papà 2".
A Verissimo, Rudy Zerbi aveva espresso tutto il suo affetto per Alessandra Celentano con cui da tanti anni condivide l'esperienza ad Amici in cui sono entrambi professori.
"La trovo una donna bellissima, che è difficile trovare: onesta, di principi, per bene. Sappi che se non fossimo così tanto amici ti corteggerei", aveva detto Rudy Zerbi intervistato insieme all'amica e collega.