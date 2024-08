Rossella Brescia conferma la separazione da Luciano Cannito: “È stato uno choc”

La ballerina e conduttrice parla per la prima volta della separazione dal coreografo e regista: "È finita la mia storia che durava da vent’anni. Non l’ho deciso io, per me è stato uno choc"

È ufficiale: è finita la storia di Rossella Brescia e Luciano Cannito. La conferma è arrivata dalla stessa ballerina e conduttrice, 52 anni, che in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: "Ormai lo sanno tutti. È finita la mia storia che durava da vent’anni".

A proposito della separazione da Luciano Mattia Cannito, 62 anni, ha aggiunto: "È successo mentre stavo girando un film e non l’ho deciso io, per me è stato uno choc". La conduttrice però sembra non aver perso il sorriso che la contraddistingue: "Se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io".

Rossella Brescia non ha nascosto l'amarezza: "Se non sai perché succede è più dura. Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia".

Nel corso dell'intervista la ballerina e conduttrice ha parlato anche della mancata maternità: "I figli li ho desiderati e ho fatto delle cose per averli, ma non sono arrivati. Però non ho il rimpianto. Sono gli altri che te lo fanno pesare. Ora hanno smesso, ma prima mi chiedevano immancabilmente: 'Quando fai un figlio?'".

