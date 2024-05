Rosita Celentano ospite a Verissimo

Rosita Celentano sarà ospite a Verissimo durante la puntata di sabato 11 maggio, alle 16.30 su Canale 5. Nata a Milano il 17 febbraio 1965, Rosita Celentano è la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Proprio in un film che vede protagonisti i suoi genitori, Yuppi du, a 10 anni muove i suoi primi passi come attrice, confermandosi poi in altre pellicole come Geppo il folle e Mak π 100. Nel 1989 debutta anche come conduttrice al Festival di Sanremo, rinnovando il suo talento in diverse trasmissioni televisive degli anni Novanta.