Rosita Celentano: "Mario Ortiz il mio grande amore ma sono fatta per essere single"

La conduttrice e attrice racconta a Verissimo: "Con Mario Ortiz volevo diventare mamma, ma non ci sono riuscita. Avrei voluto sposarlo per adottare un bambino"

Rosita Celentano parla a Verissimo dell'amore ieri e oggi. La conduttrice e attrice ammette: "Facendo mente locale ho scoperto che mi hanno sempre fatto le corna".

A oggi Rosita Celentano, 59 anni, riconosce in Mario Ortiz il suo grande amore: "Nonostante i pregiudizi che tutti avevano su di lui, in quanto ballerino dei California Dream Man, è stato l'unico che non mi ha mai tradita".

La conduttrice ammette di aver avuto il desiderio di diventare mamma: "Con Mario cercavamo un figlio, ma non è arrivato. È l'unico che avrei voluto sposare perché mi sarebbe piaciuto adottare un bambino e in Italia da single non è possibile".

Oggi però Rosita Celentano è single. "Ho capito che sono fatta per essere 'zitella'. Da cinque anni ho chiuso la boutique", scherza l'attrice e conduttrice.