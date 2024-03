Rose Villain, l'intervista in 100 secondi

Dal dolore per la perdita della mamma all'avventura negli Stati Uniti fino al matrimonio con Sixpm: Rose Villain si è raccontata a Verissimo.

Parlando della scomparsa della mamma, ha detto: "È stata dura, ma oggi ho un angelo che mi accompagna e spero un po' mi aiuti in questa avventura".

Rose Villain ha studiato e lavorato negli Stati Uniti, ma poi ha deciso di interrompe il suo contratto per intraprendere, per un periodo, un percorso indipendente: "La persona che mi seguiva era un grandissimo dell'industria musicale americana, ma era come se non capisse il mio progetto: voleva che fossi la bella ragazza con i fiocchi rosa che canta d'amore".

Nel 2022 Rose Villain ha sposato a New York Sixpm, produttore discografico il cui vero nome è Andrea Ferrara. "È stato un matrimonio rock, io avevo un vestito corto", ha raccontato la cantante. Riguardo al marito, ha aggiunto: "È un artista, pazzo, ma anche dolce e sensibile".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Rose Villain a Verissimo.