Rosario Guglielmi racconta a Verissimo la sua verità sul suo rapporto con l'ex fidanzata Lucia Ilardo. L'ex protagonista di Temptation Island, 29 anni, assicura di non vedere un futuro insieme a Lucia, che a Verissimo aveva dichiarato di sperare invece in un ritorno insieme.



"Non c'è una seconda possibilità perché vorrebbe dire perdonare e superare, ma io non riuscirei a superare quello che è successo", afferma Rosario Guglielmi. Il ragazzo dichiara infatti che per lui "Temptation Island è iniziato dopo l'uscita dal villaggio dei sentimenti", quando la relazione con Lucia Ilardo è entrata in crisi e quando poi ha scoperto che l'ex fidanzata si è vista, a sua insaputa, con Andrea, uno dei single del programma.



A Verissimo Lucia Ilardo ha assicurato che avrebbe a un certo punto confessato a Rosario quell'incontro, rivelato invece dal single Andrea nel corso della puntata Temptation Island e poi...e poi. "Non credo che me l'avrebbe mai detto, perché ha fatto di tutto per negarlo", afferma Rosario che svela l'ormai famosa telefonata tra lui e il single Andrea nel corso di Temptation Island e poi...e poi: "Ho tolto il microfono per vergogna. Gli ho chiesto se fosse vero che si sono visti e dove. Poi gli ho chiesto se c'è stato altro e lui mi ha detto: 'Questo non posso dirtelo' e per me era già una risposta".





Rosario Guglielmi afferma di non riuscire a superare sia l'incontro di Lucia con Andrea sia il successivo incontro di Lucia con un altro single, Salvatore. "Ho perso la magia, la fiducia. Ho vissuto due anni di relazione molto belli, a parte il finale", afferma Rosario, che si è sentito nuovamente ferito da Lucia quando l'ex fidanzata, con le sue dichiarazioni, ha di fatto messo la parola fine al Trono, appena iniziato, di Rosario a Uomini e Donne.



"Mi sono arrabbiato tanto con lei, non per quello che ha detto ma per il modo, l'ho vissuto come un attacco. Non me lo aspettavo, anche se poi va bene così, perché ho capito che per il Trono devi essere davvero pronto a mettere un punto con il passato. Viva la verità", spiega Rosario Guglielmi, che chiarisce anche circa l'incontro con Lucia proprio poco prima di iniziare il percorso a Uomini e Donne: "C'è stato un riavvicinamento fisico, ma che per me iniziava e finiva lì". Alla domanda se sia ancora innamorato di Lucia, Rosario Guglielmi risponde: "L'amore non è questo. Il vero amore ha un'altra forma".





