Rosanna Banfi, il ricordo di sua mamma Lucia: “Oh ma’ la bambina vedessi come cresce”

Rosanna Banfi con la mamma Lucia

Rosanna Banfi (all'anagrafe Rosanna Zagaria), 61 anni, condivide sui social un toccante ricordo della madre Lucia Lagrasta, scomparsa a 84 anni il 22 febbraio 2023. Nella foto le due sono insieme davanti a una tavola apparecchiata e Rosanna sta dando un bacio alla madre. "Un giorno ti troverai a guardarti allo specchio e vederla, un giorno ti guarderai le mani e vedrai le sue, e quasi tutti i giorni ti sveglierai e penserai di chiamarla per raccontarle le novità. Oh ma’ la bambina vedessi come cresce", è la tenera didascalia che accompagna lo scatto. Una didascalia che termina con un cuore rosso e che fa riferimento alla nipotina di Rosanna, Matilde, la cui nascita, lo scorso dicembre, ha reso Lino Banfi bisnonno e avrebbe reso bisnonna Lucia Lagrasta.

Rosanna è figlia di Lucia Lagrasta e Lino Banfi, 88 anni, (nome d'arte di Pasquale Zagaria) e ha un fratello che si chiama Walter ed è nato nel 1968.

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva parlato dei problemi di salute della madre, affetta da Alzheimer: "Mamma mi riconosce, ma è difficile per me vedere la sua fragilità, data anche dall'età, avendo vissuto il suo carattere forte. Lei era piccina, ma era il generale di casa, ha sempre deciso tutto lei in famiglia".

A Verisssimo, il rapporto di Rosanna Banfi con la madre Lucia Lagrasta

Sempre a Verissimo, Rosanna Banfi aveva anche parlato del suo rapporto con la madre Lucia: "Aveva un'apertura mentale incredibile. Durante la mia adolescenza mamma è stata per me una confidente, le parlavo di tutto".