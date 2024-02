Rosanna Banfi ricorda la mamma Lucia Zagaria a un anno dalla scomparsa: "Ci manchi"

Rosanna Banfi ricorda sui social con toccanti parole la madre Lucia Zagaria, scomparsa il 22 febbraio del 2023 all'età di 84 anni.

L'attrice ha condiviso su Instagram uno scatto da bambina con l'amata mamma, all'anagrafe Lucia Lagrasta, a corredo del quale ha scritto: "Questa è la foto che tengo sul comodino. Mi piace vederti così giovane e sorridente nonostante tutte le difficoltà dell'epoca. In realtà il tuo sorriso non è mai cambiato, è sempre stato sincero e buono".

"I tuoi occhi sono stati sempre curiosi e il tuo cuore sempre grande, per contenerci tutti. Mi manchi, anzi, ci manchi, perché quella tua piccola figura era indispensabile e potentissima. Ciao mammi", ha concluso, aggiungendo un cuore, la primogenita avuta nel 1963 da Lino Banfi e Lucia Zagaria, che nel 1968 avevano accolto anche il secondogenito Walter Zagaria.

Rosanna Banfi parla a Verissimo dei problemi di salute della madre

Rosanna Banfi, ospite a Verissimo a gennaio del 2023, un mese prima della scomparsa di Lucia Zagaria, aveva parlato del difficile momento vissuto dalla madre a causa dei suoi problemi di salute.

La donna da anni soffriva di Alzheimer: "Mamma non è stata bene, è stata ricoverata, quindi papà è lì con lei. Mia mamma è da un po' di anni che non sta bene e sente sempre il bisogno di avere papà accanto a lei, lo cerca sempre. Lei mi riconosce ma è difficile per me vedere la sua fragilità, data anche dall'età, avendo vissuto il suo carattere forte".

"Mamma era piccina, ma era il generale di casa, ha sempre deciso tutto lei in famiglia. Lei è stata fantastica, per me era una confidente, parlavamo di tutto. Era una donna molto moderna", aveva aggiunto Rosanna Banfi, che aveva parlato anche della storia d'amore dei genitori.

"Da ragazza mamma è scappata con papà perché voleva sposarsi e la sua famiglia non era d'accordo. Lo ha fatto solo per amore. È stato difficile in quegli anni per una ragazza che veniva dal Sud, invece lei aveva un'apertura mentale incredibile".

Lucia Zagaria, il ricordo del marito Lino Banfi e del figlio Walter

Walter Zagaria, ospite a gennaio a Verissimo con il padre Lino Banfi, ha ricordato l'amata mamma: "Mia madre è sempre con noi. È stata molto presente nelle nostre vite, quindi la sua mancanza si sente".

"Io e papà abitiamo nello stesso palazzo e quindi spesso stiamo insieme, gli faccio compagnia e ricordiamo la mamma. I miei genitori vivevano in simbiosi: quando papà partiva, mamma ogni due ore chiamava per chiedere quando sarebbe tornato", aveva aggiunto Walter Zagaria, che con il padre si era commosso nel rivedere un filmato dei momenti più intensi vissuti con la sua famiglia.

"È difficile trattenere le lacrime di fronte a queste immagini", aveva aggiunto Lino Banfi, che a Verissimo aveva ricordato spesso la moglie.