Rosalinda Cannavò, la dedica ad Andrea Zenga: "Ti amo per quello che sei"

Rosalinda Cannavò ha dedicato sui social dolci parole ad Andrea Zenga, con il quale è in attesa di una figlia.

"Ti amo per quello che sei e per tutto ciò che saremo insieme", ha scritto l'attrice e influencer nelle sue storie su Instagram, aggiungendo un cuore a un dolce scatto con Andrea.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la storia d'amore e l'attesa della figlia

La storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nata nel 2021 nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia lo scorso marzo ha annunciato di aspettare un bambino, svelando poi che sarebbe nata una femminuccia.

Ospiti a Verissimo, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò avevano condiviso le emozioni della dolce attesa. "Avevo cominciato a sospettare che Rosalinda fosse incinta, ma non chiedevo per paura di rimanere deluso", aveva detto Andrea Zenga.

L'attrice aveva ammesso anche di aver avuto paura di non riuscire a diventare mamma a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato: "Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato".

"Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'", aveva aggiunto Rosalinda Cannavò.

Nel video sotto, le coppie vip nate in tv e diventate una famiglia.