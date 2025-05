Rosalinda Cannavò, i primi dentini della figlia Camilla: “Non si dorme, siamo cotti”

L'influencer e attrice parla sui social della figlia di otto mesi a cui stanno spuntando i primi dentini: "Lei è molto stanca e non riesce a dormire, ma sopravviveremo anche a questo"

Rosalinda Cannavò ha condiviso un video in cui racconta il momento particolare della figlia Camilla, di otto mesi, a cui stanno spuntando i primi dentini. L'influencer e attrice, 32 anni, ha spiegato, in una storia pubblicata su Instagram: "Siamo cotti, Camilla non ha mai dormito perché ha iniziato a sentire dolore ai denti".

Rosalinda ha poi aggiunto: "Siamo un pochino in ritardo rispetto alla tabella di marcia dei dentini. È spuntato un dentino sotto e sembra che anche l'altro accanto stia per farsi sentire. Lei è molto stanca e non riesce a dormire a causa del dolore. Ma sopravviveremo anche a questo".

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati all'interno della casa del Grande Fratello. Il 7 settembre del 2024 hanno accolto nella loro famiglia la primogenita Camilla.

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Sono nata per fare la mamma"

L'influencer, ospite a Verissimo, ha parlato dei suoi primi mesi da mamma: "Sta andando benissimo. Io e Andrea insieme siamo una forza. Siamo felicissimi". Riguardo alla maternità, Rosalinda ha aggiunto: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". Proprio in questa occasione la coppia ha raccontato il desiderio di allargare presto la famiglia: "Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".