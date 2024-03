Rosalinda Cannavò mostra il pancione: "A te che mi hai scelta come mamma"

Storie Instagram @adua.del.vesco

Rosalinda Cannavò, che di recente aveva annunciato sui social l'attesa del primo figlio con Andrea Zenga, ha mostrato sui social il pancione, dedicando dolci parole al nascituro.

"A te che mi hai scelta come mamma, a te che mi stai cambiando in meglio e che mi rendi già felice ancor prima di conoscerti", ha scritto Rosalinda, che ha aggiunto un cuore allo scatto.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, l'annuncio dell'attesa del primo figlio

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano fatto sapere di essere in attesa del primo figlio con un divertente video-annuncio su Instagram.

"Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande", avevano scritto a corredo del video, svelando che il parto è previsto per settembre.

"Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi, ancor di più, siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà", aveva aggiunto la coppia, che vive un'intensa storia d’amore, nata nel 2021 nella casa del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il desiderio di un figlio condiviso a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano condiviso il loro desiderio di diventare genitori e avevano parlato del loro amore.

"Il mio sogno è avere una bambina. Vorrei costruire una famiglia e vorrei tanto che Rosalinda fosse la mamma dei miei figli", aveva detto Andrea. E Rosalinda gli aveva fatto eco: "Ci tengo al matrimonio, ma alla fine non penso che sia quello a rendere una coppia una famiglia".

"Viviamo insieme e siamo inseparabili", aveva raccontato la coppia. "Siamo andati a convivere a maggio del 2022 e siamo sempre più uniti", aveva detto Rosalinda Cannavò.

A proposito dell'amore per il compagno aveva aggiunto: "Sono molto fortunata di avere Andrea nella mia vita. Quando l'ho conosciuto, ero in un periodo complesso, in cui cercavo di ricostruire me stessa, ma lui non mi ha mai giudicata e non si è mai fatto condizionare da quello che gli altri potevano dire su di me".