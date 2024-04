Rosalinda Cannavò e il gender reveal: "Ero in totale stato confusionale"

Rosalinda Cannavò racconta come ha vissuto il gender reveal. Lei e Andrea Zenga, infatti, aspettano una femminuccia: "Ero proprio in stato confusionale. Ho guardato solo i suoi occhi che si sono illuminati improvvisamente, da lì ho capito e poi l'ho guardato e io gli ho detto: Non ci credo. Forse questo ho detto, non ci credo". Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano annunciato di aspettare il primo figlio lo scorso marzo.

L'attrice condivide nelle sue storie di Instagram come hanno scoperto il sesso della nascitura: "Tramite il DNA fetale. Quindi, in teoria, è sicuro al 100%. No, c'è uno zero virgola uno percento di errore".

Il giorno del gender reveal, Rosalinda Cannavò spiega che quasi tutti gli invitati si aspettavano che sarebbe stata una femmina: "Per quanto riguarda la famiglia di Andrea e anche i suoi amici, la maggior parte hanno scelto tutti la spilla rosa perché sapevano che comunque lui aveva questo sogno di avere una bambina". In passato, Andrea Zenga aveva rivelato anche a Verissimo di desiderare proprio una femminuccia: "Il mio sogno è avere una bambina. Costruire una famiglia insieme e vorrei tanto che Rosalinda fosse la mamma dei miei figli".

Cannavò continua: "Nella sua famiglia, per la maggior parte sono tutti maschi. Quindi, immaginate un po' come sono felici dell'arrivo di una bambina. Sarebbero stati felici comunque anche dell'arrivo di un bambino. Però anche mia madre, nonostante abbia avuto due figlie femmine, aveva la spilla rosa e la maglietta rosa".

Una volta svelato il sesso, l'attrice spiega di essere stata in uno stato confusionale per l'emozione: "Io ho guardato lui (Andrea). Non riuscivo a parlare, piangevo come una disperata. Ma poi la cosa strana è che io ho aperto la scatola, ho guardato i palloncini dentro e non riuscivo a capire che colore fossero". I due futuri genitori hanno anche voluto ricontrollare la veridicità dell'informazione per essere sicuri: "Infatti, noi ieri siamo andati a leggere finalmente la famosa mail che avevamo da un mese perché non ci credevamo, per avere la certezza proprio al 100% che ci fosse scritto femmina. Sì, c'era scritto femmina, ma comunque non si potevano sbagliare".

Dopotutto, però, Cannavò se lo sentiva che sarebbe stata una femmina, nonostante tutti i segnali suggerissero il contrario: "Un po' sì, me lo sentivo. Però poi c'erano alcune persone che dicevano quei detti: Secondo me, guardando la pancia, è una pancia da maschio. E le nausee che vanno oltre il quinto mese, allora è maschio. Insomma, una serie di cose. Abbiamo provato il pendolo e mi risultava maschio. Il calendario cinese mi risultava maschio, quindi dicevo: Allora no, mi sa che è una sensazione sbagliata. Troppe cose insieme che mi dicono che sarà maschio. Invece niente. Quindi possiamo confermare che tutte queste sono dicerie, ragazzi. La pancia, il pendolo... Non so se lo conoscete. Il giochetto del pendolo e il calendario cinese con me proprio non hanno funzionato".

Rosalinda e Cannavò scelgono il nome della futura figlia

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non hanno ancora scelto il nome della nascitura, ma i loro fan hanno già iniziato con i suggerimenti: "Allora amore, qua ci consigliano i nomi Aurora, Sofia, Sole, Vittoria, Beatrice, Ludovica, Lavinia, Eva e Ginevra. Va beh, in tutto questo ancora noi non siamo certi sul nome. Insomma, tanto adesso abbiamo ancora un po' di tempo. Potrebbe uscir fuori un altro nome, o magari lo decidiamo alla nascita, no, penso di no, lo decideremo prima, però vedremo".

A Verissimo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano svelato i possibili nomi per la bambina: "Non sappiamo ancora se sia maschio o femmina. Se fosse una femminuccia, ci piace come nome Dafne. All'inizio eravamo quasi sicuri. Ora invece stiamo valutando anche Camilla che ad Andrea piace molto".