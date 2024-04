Rosalinda Cannavò e la foto del pancione: "Sto lievitando"

L'attrice e influencer condivide una foto del pancione con i follower, in attesa del figlio con Andrea Zenga

Instagram: @adua.del.vesco

"Oh mamma mia, sto lievitando". Rosalinda Cannavò condivide tramite una storia su Instagram la crescita del pancione alla diciassettesima settimana di gravidanza. A settembre, lei e Andrea Zenga daranno il benvenuto al loro primo figlio.

L'attrice e influencer tiene costantemente aggiornati i suoi follower sulla sua gravidanza: "La pancia, piano piano, si espande e con essa cresce l'emozione di incontrare il nostro piccolo/a tesoro", aveva scritto di recente in un post sui social.

Proprio su Instagram è arrivato il primo annuncio della dolce attesa: "Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande", avevano scritto in quell'occasione.

La coppia si è conosciuta tre anni fa nella casa del Grande Fratello Vip, e da allora Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga vivono una intensa storia d'amore.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Verissimo, il toto-nome per il figlio

"Non sappiamo ancora se sarà maschio o femmina, ma abbiamo una lista di possibili nomi", aveva spiegato Andrea Zenga ospite a Verissimo, svelando anche il nome che avrebbero scelto se fosse un maschietto: "Siamo tendenti a chiamarlo Teo".

"Ha un significato importante per me: Teo come il mio amico Teodosio Losito. Mi piacerebbe ricordare Teodosio così", aveva aggiunto Rosalinda Cannavò.

E se fosse una bambina, l'attrice e influencer ha rivelato: "All'inizio eravamo quasi certi di chiamarla Dafne. Ora invece stiamo valutando anche Camilla, che piace molto ad Andrea".