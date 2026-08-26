Rosalinda Cannavò, la dedica d'amore ad Andrea Zenga: "Tu non mi basti mai"

Rosalinda Cannavò, 33 anni, condivide sui social una dolce dedica rivolta al fidanzato Andrea Zenga, 32 anni.

"…Tu non mi basti mai", scrive su Instagram l'attrice, condividendo alcuni scatti di una romantica cena in riva al mare, tra cui spicca anche un selfie con il compagno.



La coppia - legata dall'incontro nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021 - sta trascorrendo le vacanze estive in Sicilia, terra natale di Rosalinda Cannavò, insieme alla piccola Camilla, la primogenita nata a settembre del 2024.



Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, il desiderio di allargare la famiglia

Ospiti a Verissimo a gennaio 2025, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano ripercorso la loro storia d'amore fino al cambiamento che ha portato nelle loro vite la nascita della figlia Camilla. Durante l'intervista, l'attrice aveva rivelato di aver capito di essere nata per fare la mamma, senza nascondere il desiderio di avere altri figli: " Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".