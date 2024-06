Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione innamoratissimi al concerto di Gigi D’Alessio

"Voglio ancora che triemm' 'e paure si stammo dint' 'o scuro alluccaneme 'nfaccia mi ha primma spusa'", canta Gigi D'Alessio nel suo celebre brano del 1995 Annare'. E Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno fatto loro i versi di questa canzone che si sono cantati, occhi negli occhi, proprio durante un concerto del cantautore napoletano.

La coppia ha festeggiato di recente il settimo anniversario e appare più affiatata che mai. Ospiti a Verissimo avevano ripercorso la loro storia d'amore, in cui non sono mancati momenti difficili.

"Con l'arrivo di Ethan non è stato facile. La maternità per me è stata sconvolgente. Con il senno del poi ho commesso anche tanti errori, in buona fede. Ammetto di essere stata carente come compagna in quel periodo perché ero molto concentrata su mio figlio", ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne. In quel periodo Rosa e Pietro sono arrivati a separarsi per un breve periodo.

"È stato il periodo più duro da quando stiamo insieme", ha affermato l'ex corteggiatore. È stata poi Rosa a fare il primo passo verso Pietro: "In sette anni è stata l'unica volta che sono stata io ad andare da lui". Oggi si godono l'amore dei loro due figli Ethan e Achille e sono più innamorati che mai.