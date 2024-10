La rosa della vendetta, Gülcemal si prende cura di Deva che ha la febbre altissima

"La febbre non scende. Ti ha aspettato in giardino con l'abito da sposa e ha preso freddo. Ha la bronchite": Deva ha la febbre altissima e Gülcemal si prende cura di lei adagiandola in vasca per far abbassare la febbre. È l'anticipazione esclusiva de La rosa della vendetta mostrata a Verissimo.

"Stai tranquilla, ora ti passa, starai bene", sussurra Gülcemal a Deva sofferente. Gülcemal adagia poi Deva sul letto per farla riposare e si stende accanto a lei, ma in mente rimbombano le parole di sua madre: "Adesso puoi tornare dalla tua sposina, falla diventare tua moglie e dalle il tuo cognome. Ma ti avverto: anche lei un giorno ti abbandonerà come ho fatto io. Deva e Mert erano fidanzati".