Rooney Mara e Joaquin Phoenix aspettano il secondo figlio. L'attore e produttore di 49 anni il 16 febbraio ha partecipato alla première del suo film La Cocina al Festival del Cinema di Berlino insieme alla compagna, 39 anni ad aprile, che durante il red carpet ha mostrato il suo bellissimo pancione.

L'attore premio Oscar per Joker e l'attrice di Millennium, da sempre riservati sulla loro vita privata, al momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo della dolce attesa.

L'annuncio della nascita di River, il primogenito della coppia venuto alla luce nel 2020, infatti, era stata data dal regista russo Victor Kossakovsky alla conferenza stampa del documentario Gunda.

Rooney Mara e Joaquin Phoenix, la storia d'amore

Rooney Mara e Joaquin Phoenix, legati dal 2016, si sono conosciuti nel 2013 sul set del film di fantascienza Her ma si sono innamorati qualche anno dopo durante le riprese di Mary Magdalene.

La notizia del fidanzamento ufficiale dei due attori, entrambi attivisti per i diritti degli animali e impegnati nel sociale, è arrivata a luglio del 2020 e a settembre dello stesso anno è venuto alla luce il loro primo figlio Phoenix.

"Joaquin Phoenix ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può promuovere il documentario", aveva detto il regista Victor Kossakovsky annunciando la nascita del primogenito della coppia, il cui nome è un omaggio al fratello maggiore di Joaquin Phonenix, morto nel 1993, a soli 23 anni, per overdose.

"Crescere il nostro bambino, River, ha aperto il mio cuore a una vita completamente nuova, piena di speranza e più determinazione che mai per creare un mondo più gentile e sostenibile", aveva poi scritto nel 2021 l'attrice in una tenera lettera per la campagna della Festa della Mamma di Farm Sanctuary.