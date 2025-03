Romina Power, il viaggio in Africa con i figli Yari e Romina e il nipotino Axel Lupo

La cantante condivide sui social diversi scatti del viaggio in Africa con la famiglia

Romina Carrisi e Axel Lupo

Romina Power ha condiviso sui social gli scatti del viaggio in Africa con i figli Yari e Romina Carrisi e il nipotino Axel Lupo, nato a gennaio 2024. In uno di questi caroselli ci sono diverse foto di Romina Carrisi su una spiaggia insieme al figlio Axel Lupo. "Il calore sulla pelle, acqua calda, verde/turchese, bassa marea ….canti lontani. Anche questo è l'Africa", si legge a corredo delle fotografie.

In un'altra raccolta di foto la cantante ha immortalato il figlio Yari mentre è intento a prendere lezioni di surf. La raccolta di foto è accompagnata dalla didascalia: "Nel pomeriggio si alza sempre il vento. Yari approfitta per imparare il kitesurfing".

A Verissimo Romina Power parla della gioia di essere nonna di Axel

Ospite a Verissimo, Romina Power aveva parlato dell'amore per il nipotino Axel Lupo. "È un pacioccone lui (...). Però Axel ancora non ha detto la parola nonna. Ogni volta che lo vedo gli faccio scuola: Non-na. Ma niente ancora", aveva scherzato in quell'occasione.

Romina Power e il rapporto con i figli

Sempre a Verissimo, ma insieme ai figli Yari e Romina Carrisi, Romina Power aveva parlato proprio di loro: "I miei figli sono molto legati tra loro. È una cosa naturale, perché in famiglia c'è sempre stata armonia. Sono cresciuti insieme. Stavamo sempre insieme in vacanza, abbiamo fatto lunghi viaggi insieme".