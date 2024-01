Romina Carrisi festeggia due anni d’amore con Stefano Rastelli

Instagram @stefanorastelli1

Romina Carrisi festeggia il secondo anniversario della sua storia d’amore con Stefano Rastelli, con il quale il 24 gennaio ha accolto il figlio Axel Lupo.

"Due anni, un bambino e tantissimo amore. Auguri amore mio stupendo, buon anniversario", ha scritto la figlia 36enne di Al Bano e Romina Power nelle sue sue storie su Instagram a corredo di uno scatto con il regista di 53 anni, con in sottofondo le note del brano Walk on the Wild Side di Lou Reed.

Romina Carrisi e Stefano Rastelli, la storia d'amore

Instagram @romina_carrisi

Romina Carrisi e Stefano Rastelli si sono conosciuti due anni fa in occasione di un’esperienza televisiva.

La figlia di Al Bano e Romina Power aveva ufficializzato la relazione con il regista - che è papà di due figlie, Emma, 16 anni, e Lola, 20, avute da un precedente matrimonio - a giugno del 2022, in occasione del suo 35esimo compleanno.

Romina aveva condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti a Roma con la famiglia al completo, tra i quali la foto di un dolce abbraccio con il regista, che qualche tempo dopo aveva pubblicato su Instagram una dolce immagine con la compagna accompagnata da un cuore.

Romina Carrisi e l’amore per il compagno a Verissimo: "Stefano è un uomo perfetto"

Ospite a ottobre a Verissimo, Romina Carrisi aveva parlato dell’amore per Stefano Rastelli.

"Io e Stefano siamo andati a convivere dopo cinque mesi dall’inizio della nostra storia. Con lui mi trovo a mia agio, per me è un uomo perfetto anche nelle sue imperfezioni".

"Lui è sempre presente, mi ascolta e riesce a capirmi anche nei miei silenzi, e per me non c’è dono più grande", aveva aggiunto Romina, che aveva poi svelato di essere in dolce attesa e di aspettare un maschietto con il compagno.

"Sono incinta, mio figlio è un maschietto… questa per me è stata una sorpresa. Mia mamma mi faceva spesso il gioco del pendolo e mi diceva che avrei avuto una femminuccia e un maschietto, quindi ero sicura fosse femmina. Quando la ginecologa mi ha detto che era maschio non potevo crederci", aveva detto la figlia più piccola di Al Bano e Romina.

"Non sono pronta a diventare mamma, anche se ho aspettato tanti anni. Ho paura, ma sono molto felice. So che posso contare sulla mia famiglia che mi starà vicino", aveva aggiunto Romina Carrisi.