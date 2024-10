Romina Carrisi presenta a Verissimo il figlio Axel Lupo

Romina Carrisi, ospite insieme a suo padre Al Bano, presenta a Verissimo il figlio Axel Lupo, nato lo scorso gennaio. Dei primi mesi da mamma, Romina dice: "È faticoso, però mi riempie il cuore. È veramente un'esperienza incredibile svegliarsi con lui, vederlo che ti sorride ed è pronto a regalarti sensazioni bellissime".

Al Bano parla dell'amore per i suoi nipotini. "Ho sei figli e quattro nipoti, tutti e quattro sono meravigliosi", dice il cantante, 81 anni, che è nonno anche di Kay Tyrone (2018), Cassia Ylenia (2019) e Ryo Inés (2021), figli di Cristel Carrisi.

Al Bano cerca di essere un papà e un nonno presente: "Chiamo tutti i miei figli ogni giorno, uno per uno". Per quanto riguarda invece i nipotini: "Quando ci vediamo, vogliono dormire tutti con me. Adorano ascoltare le favole che racconto loro, storie che invento o che mi raccontavano i miei genitori".