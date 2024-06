Rocio Morales festeggia il compleanno con Raoul Bova e gli amici

Rocio Morales il 10 giugno ha compiuto 36 anni e ha celebrato questa data importante con una festa alla quale erano presenti il compagno Raoul Bova e alcuni amici.

"E questo è solo l’inizio, benvenuti 36! Mi esplode il cuore per tutto l'amore ricevuto. Grata di aver festeggiato (e ballato senza tregua) insieme alle persone che amo di più. Grata per tutti i messaggi d'affetto sincero", ha scritto l'attrice sui social, aggiungendo un cuore a corredo di alcune immagini dei festeggiamenti, tra le quali la foto di un bacio appassionato con Raoul Bova.

Di recente Rocio Morales aveva parlato nel pocast Mamma Dilettante di Diletta Leotta del suo rapporto con l'attore. A proposito di un loro possibile matrimonio, Rocio aveva raccontato: "Mi piacerebbe sposarmi, ma io sono all'antica... deve essere Raoul a chiedermelo e a trascinarmi in questo momento da sogno. I miei genitori sono stati sposati per 52 anni e si sono sempre amati tanto fino alla morte di mio padre, quindi vorrei sposarmi ma non è un mio obiettivo assoluto. Vorrei fare una festa per celebrare il nostro amore, che è un amore grande".

Rocio Morales a Verissimo: "Raoul Bova è l'uomo della mia vita"

Ospite a Verissimo, Rocio Morales aveva parlato dei suoi dieci anni d'amore con Raoul Bova, con il quale ha avuto due figlie: Luna, nata nel 2015 e Alma, venuta alla luce nel 2018.

"Raoul è l'uomo della mia vita. Sono dieci anni ma sembra che l'abbia conosciuto un mese fa per quanto è forte il sentimento dentro di me. Allo stesso tempo in questi anni abbiamo imparato a conoscerci, a stimarci, siamo diventati grandi complici. Se devo pensare alla persona con cui sto meglio al mondo, ovunque, è lui", aveva detto l'attrice spagnola.

L'attore è stato accanto alla compagna anche nel periodo più difficile della sua vita, quando ha perso il papà: "Ho al mio fianco un uomo meraviglioso. Ha sempre stimato il mio atteggiamento durante la malattia di mio padre", aveva aggiunto Rocio.

Rocio Morales aveva parlato anche delle figlie Alma e Luna: "Le mie figlie sono stupende, e per me sono una scoperta ogni giorno. Si vede che sono il frutto di un grande amore".