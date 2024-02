Rocio Morales ospite a Verissimo

Una bravissima attrice e una dolce mamma: Rocío Muñoz Morales vi aspetta a Verissimo, sabato 10 febbraio d alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Madrid nel 1988, Rocio Morales si appassiona da bambina alla danza. Diventa ballerina professionista e lavora per diversi anni con Julio Iglesias.

Debutta come attrice in Spagna nel 2009. Nel 2012 arriva in Italia con il film Immaturi - Il viaggio, diretta da Paolo Genovese. Sul set conosce Raoul Bova, successivamente tra i due attori nasce una bellissima storia d'amore, coronata dalla nascita di due figlie: Luna (2015) e Alma (2018).

Nel 2022 Rocio Morales è stata madrina della mostra del Cinema di Venezia. Di recente l'attrice ha vissuto un periodo molto difficile della sua vita: a giugno del 2023 è scomparso suo padre Manuel.