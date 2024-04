Roby Facchinetti: "Dopo la scomparsa di Valerio Negrini sono andato in depressione"

Il tastierista e la voce dei Pooh parla a Verissimo della depressione di cui ha sofferto dopo la scomparsa di Valerio Negrini nel 2013: "Per uscirne mi sono fatto aiutare perché quando accadono certe cose non puoi pretendere di farcela da solo"

Roby Facchinetti parla a Verissimo della depressione di cui ha sofferto dopo la scomparsa nel 2013 di Valerio Negrini, fondatore e autore dei testi delle canzoni dei Pooh.

"Insieme abbiamo scritto dei brani straordinari. Quando ho ricevuto la chiamata della moglie, non riuscivo ad accettare il mai più. È qualcosa che non riesci a immaginarti che un fratello possa non esserci più", spiega il tastierista e la voce dei Pooh.

Roby Facchinetti ha sofferto profondamente per l'addio all'amico e collega: "Sono stato molto male, sono entrato in depressione, per uscirne mi sono fatto aiutare perché quando accadono certe cose non puoi pretendere di farcela da solo. Ne sono uscito ma è stata veramente dura".