Roby Facchinetti, l’addio alla cagnolina Lila: "Per 19 anni sei stata il nostro cuore"

Il cantante dei Pooh condivide un commovente post su Instagram per esprimere l'affetto per la sua cagnolina

Instagram: @robyfacchinetti

"Ciao dolce Lila". Roby Facchinetti condivide su Instagram un post di addio per la sua cagnolina Lila, che per oltre 19 anni è stata parte della sua famiglia: "Sei stata il nostro cuore, la nostra compagna di vita, e tutto questo rimarrà per sempre il più bel regalo che ci hai donato".

Nella foto pubblicata sul suo profilo, Roby Facchinetti è seduto mentre tiene Lila, con il suo pelo bianco e macchie nere, vicino a sé.

L'artista ricorda il giorno in cui Lila, incontrata in un canile, scelse proprio la sua famiglia: "Non dimenticheremo mai il giorno in cui ci hai scelto in quel canile, dietro quella rete, hai visto in noi la tua famiglia, e da allora non ci siamo più lasciati".

Facchinetti conclude: "Ora corri libera cara Lila, sul Ponte dell’arcobaleno, con i tuoi amici pelosi, e non dimenticare di quanto sei amata. Ci manchi troppo. Con tutto il nostro amore, la tua grande famiglia".

Il 2024 è stato un anno significativo per il cantante, che il primo maggio ha festeggiato il traguardo degli 80 anni. In quell’occasione, il figlio Francesco aveva pubblicato una foto di famiglia su Instagram, ritraendo Roby con tutti i suoi figli: Alessandra, Valentina, Roberto, Giulia e lo stesso Francesco.

"Auguri papà! Sono 80 anni. Ti amo più della mia stessa vita", aveva scritto Francesco.