Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ripercorrono a Verissimo le tappe della storia d'amore nata, dopo un percorso particolarmente turbolento, a Uomini e Donne. I due si erano, infatti, già incontrati nel 2022, ma il cavaliere aveva poi intrapreso una relazione con Ida Platano, interrompendo così la conoscenza. La fine della relazione con la dama del dating show ha riportato Alessandro Vicinanza nello stesso programma di Maria De Filippi, per dare vita a una nuova storia d'amore che oggi lo vede felicemente accanto a Roberta. "L'ho aspettato per un anno. Sono stata lì ferma, ho tentato di andare avanti, ma poi pensavo sempre a lui", ha raccontato Roberta a Silvia Toffanin, senza nascondere di aver sempre pensato ad Alessandro anche durante la relazione dell'uomo con Ida. "Lo seguivo sui social, guardavo le sue storie per capire se fosse realmente felice - Ha proseguito - Ho sempre sentito un filo che mi teneva legata con lui". "Lei è sempre stata la mia calamita, ho fatto un po' di giri ma lei è sempre stata il mio chiodo fisso", le ha fatto eco Alessandro Vicinanza, che oggi si dice molto felice per la chimica e le tante affinità che lo legano alla donna. "Per un periodo ha lasciato il programma, ma quando è ritornata ho detto Questa volta non me la faccio scappare, ce la metterò tutta". E durante l'intervista a Verissimo, Alessandro non nasconde il desiderio di voler diventare papà.