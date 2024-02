Roberta e Alessandro, l'amore dopo Uomini e Donne: "Oggi siamo felici"

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza parlano a Verissimo della loro storia d'amore, nata a Uomini e Donne.

La loro è stata una storia turbolenta: si sono incontrati a Uomini e Donne già nel 2022, ma la loro conoscenza era stata interrotta dalla storia di Alessandro con Ida Platano. Si sono riavvicinati dopo la fine della relazione di Ida e Alessandro e, dopo un percorso a tratti burrascoso, hanno deciso di uscire insieme dal programma.

"Ce l'ho fatta. L'ho aspettato per un anno. Sono stata lì ferma, ho tentato di andare avanti ma poi pensavo sempre a lui", afferma Roberta, che non ha smesso di pensare ad Alessandro nemmeno durante la sua relazione con Ida: "Lo seguivo sui social, guardavo le sue storie per capire se fosse realmente felice. Ho sempre sentito un legame con lui".

Alessandro e Roberta affermano però di non essersi mai sentiti durante la relazione con Ida: "Sono sempre rimasta al mio posto. Finché si è nel programma può succedere di tutto, ma quando una coppia esce è formata e ho sempre rispettato la loro coppia".

Alessandro afferma di aver provato qualcosa per Roberta dalla prima volta che l'ha vista due anni fa: "Mi ricordo tutto di lei. Lei è sempre stata la mia calamita. Ho fatto un po' di giri ma lei è sempre rimasta il mio chiodo fisso".

Oggi la coppia è felice di vivere il loro amore fuori dal programma. "Sono felicissimo, sereno, adesso mi sento completo. Sono molto preso", afferma Alessandro.