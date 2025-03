Rita Pavone e i 57 anni di matrimonio con Teddy Reno: "È una grande fortuna, non capita a tutti"

Rita Pavone parla a Verissimo dei suoi 57 anni di matrimonio con Teddy Reno: "La nostra è una bella storia d'amore che vivo con gioia e affetto. Ho incontrato la persona giusta, mi sono affidata a lui e lui si è affidato a me".

Un matrimonio, quello tra i due cantanti, che nel 1968 fu molto discusso - per la loro differenza di età di 19 anni e perché Teddy Reno aveva già un figlio -, tanto che il padre di Rita Pavone non accompagnò la figlia all'altare. "Mio padre mi disse: 'Non voglio quell'uomo in casa mia' e io gli risposi: 'No, guarda che questa è casa mia' perché l'avevo costruita io. Gli ho detto: 'È la mia vita e non puoi permetterti di toccare nulla", racconta la cantante, 79 anni, che andò contro il padre per sposare Teddy Reno. Anni dopo il padre di Rita Pavone ammise l'errore: "Dopo la nascita di nostro figlio Alessandro (1969), ci disse: 'Credo di aver sbagliato alla grande con voi due'". Ripensando alla storia d'amore con Ferruccio Ricordi - questo il vero nome di Teddy Reno - Rita Pavone aggiunge: "Sono sempre stata convinta che fosse l'uomo giusto. Abbiamo due figli che adoriamo. Ci guardiamo negli occhi e riusciamo a capire cosa vuole dire l'uno all'altra. È una grande fortuna, non capita a tutti".