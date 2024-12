Riki parla del suo momento di crisi: "Mi sentivo trasparente, dovevo fermarmi"

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, parla della sua decisione di prendere una pausa dalla musica all'apice del successo per dedicarsi alla sua salute mentale

Riki parla a Verissimo del suo momento più difficile, quando, all'apice del successo, decise di prendere una pausa dalla carriera musicale per dedicarsi alla sua salute mentale.

"Non so se parlare di depressione perché è una parola molto forte. In quel periodo mi sentivo trasparente, come se la vita mi scorresse davanti e io non fossi presente. Si fa fatica ad alzarsi dal letto. Ho vissuto una grandissima crisi da cui ho imparato molto, perché dal successo si impara poco", afferma Riccardo Marcuzzo, questo il nome vero del cantante.

Riki spiega di essere rimasto spiazzato dalla velocità che il successo a volte porta con sé: "Avrei voluto dare ai miei fan l'affetto che mi davano loro, ma non potevo perché magari agli instore c'erano migliaia di persone. Mi sono reso conto che andando troppo veloce non apprezzavo quello che avevo. A un certo punto mi sono voluto fermare perché non avrei retto a lungo".