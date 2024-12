Riki, la rinascita di un cantante da record

Una voce di successo capace di affrontare le difficoltà della vita con grande coraggio. Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, racconterà la sua storia nello studio di Verissimo nella puntata di domenica 8 dicembre.

Classe 1992, Riki studia allo IED di Milano, laureandosi in Design della Comunicazione e del Prodotto. Nel 2016 entra nella scuola di Amici e vince nella categoria canto.

Dopo la finale del talent condotto da Maria De Filippi, pubblica il suo album d'esordio Perdo le parole nel maggio del 2017. Nello stesso anno, Riki è stato l'artista italiano che ha venduto di più. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Lo sappiamo entrambi seguito dall'uscito del suo secondo album, Popclub.

Dopo l'esperienza a Sanremo, Riki inizia a vivere un periodo buio che arriverà a definire depressione solo anni dopo. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel novembre del 2024, il cantante racconta gli anni difficili vissuti dopo aver conosciuto il grande successo.

"Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino", spiega Riki che ha superato la depressione grazie a un percorso di terapia, "Ti accorgi solo dopo di essere caduto in depressione. Ora potrei dire di sì perché stavo proprio male. Faticavo a dormire, non avevo voglia di fare niente. Ero svogliato e apatico, non mi interessava nulla, come fossi avulso e trasparente".

Ora Riki è pronto a raccontarsi attraverso la sua voce con nuove canzoni e progetti. Quanto sei bella è il singolo uscito a ottobre 2024 che anticipa l'uscita dell'album Casabase previsto per la primavera del 2025.

Nell'album è presente anche Carillon, brano dedicato alla nonna scomparsa lo scorso febbraio.