La Regina Camilla ha incontrato Sarah Jessica Parker

Non può che diventare subito iconico il momento in cui la regina del Regno Unito incontra la regina di stile degli anni ’90 (e non solo). È accaduto al ricevimento di Clarence House, dove Camilla ha incontrato Sarah Jessica Parker. L'attrice, 60 anni, ha partecipato all'evento, organizzato a Clarence House, in qualità di giudice del Booker Prize 2025.



"È stato emozionante, soprattutto far parte di questo gruppo di persone straordinarie, intelligenti e sagge. Abbiamo avuto tanto da discutere, e siamo circondati da autori meravigliosi ed entusiasmanti", ha detto Sarah Jessica Parker, che per l'occasione ha indossato un look degno del personaggio che l'ha resa celebre: Carrie Bradshaw di Sex and the City.

L’evento, ospitato dalla Regina in persona, ha riunito gli autori finalisti del Booker Prize 2025, i giudici e i sostenitori del prestigioso premio letterario. La giuria di quest’anno, presieduta da Roddy Doyle - vincitore del Booker Prize nel 1993 - comprendeva Sarah Jessica Parker, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Kiley Reid e Chris Power. A vincere il premio quest'anno è stato David Szalay.