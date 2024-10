Red Canzian e quella carezza del padre in fin di vita a cui i medici non hanno creduto

Red Canzian ricorda a Verissimo il papà Giovanni, scomparso nel 2005 a causa di un'ischemia.

Nel suo libro, dal titolo Cento parole per raccontare una vita, Red Canzian racconta le ultime ore accanto al papà quando è andato a trovarlo in ospedale: "L'ho trovato intubato e immobile a letto. Ricordo di essermi avvicinato al suo viso per sussurrargli che ero tornato e lui, inaspettatamente, riuscì a farmi una carezza sulla guancia con il dorso della mano. Quando l'ho raccontato ai medici mi hanno detto che era impossibile e che forse l'avevo immaginato. Loro non conoscevano la forza di mio padre".

Riguardo a quel toccante episodio, a Verissimo Red Canzian dice: "Lui era morto, lo tenevano in vita e lui ha alzato la mano e me l'ha passata qua, sulla guancia. Papà era un combattente vero".