Rebecca Staffelli, la dedica di papà Valerio: "Orgogliosi di te"

L'inviato di Striscia la notizia ha dedicato sui social dolci parole alla figlia in occasione del suo debutto nel programma Battiti Live

Valerio Staffelli ha dedicato sui social un dolce messaggio alla figlia Rebecca, per la sua partecipazione al programma Battiti Live, partito l'8 luglio su Canale 5, al quale la figlia dell'inviato di Striscia la notizia prende parte al fianco di Ilary Blasi e Alvin.

"Brava Rebecca, sei l'orgoglio di mamma e papa!", ha scritto Valerio Staffelli, aggiungendo dei cuori a una dolce foto con la moglie e la figlia.

Rebecca Staffelli, l'amore per i genitori condiviso a Verissimo

Rebecca Staffelli, ospite Verissimo, aveva parlato del suo rapporto con il padre."Siamo sempre stati molto uniti, la nostra vita privata è rimasta sempre molto privata. Papà ha scelto di fare un lavoro che lo porta a essere esposto, ma ha sempre cercato di tenere la famiglia divisa dal lavoro, anche per favorire la libertà dei figli", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"I miei genitori sono sposati da quasi trenta anni, sono l'esempio di vita in tutto e per tutto. A noi figli non ci hanno fatto mancare niente. Pur essendo figlia d'arte, ci hanno sempre insegnato il sacrificio, sono sempre stati presenti ma anche educativi", aveva aggiunto Rebecca Staffelli.