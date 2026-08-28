Addio a Re Harald V di Norvegia. La casa reale norvegese ha reso nota la scomparsa del sovrano, il più anziano d'Europa, all'età di 89 anni. "Il Re Harald si è spento serenamente al Rikshospitalet venerdì 28 agosto, alle ore 06:35", si legge nel comunicato ufficiale.

Nato il 21 febbraio 1937, era diventato Re nel gennaio 1991, a seguito della morte del padre Olav V.



Lo scorso 17 agosto Re Harald V di Norvegia era stato ricoverato nell'ospedale di Oslo per una malattia del sangue, a seguito di un regolare controllo.

Fino a quel momento, il sovrano aveva rispettato i suoi incarichi ufficiali insieme alla moglie, la regina Sonja. A metà luglio aveva accolto al Palazzo Reale la Nazionale di calcio norvegese, acclamata in tutto il Paese dopo l'ottimo percorso al Mondiale che l'ha vista arrivare fino ai quarti di finale.





