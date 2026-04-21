Re Carlo ricorda la Regina Elisabetta a 100 anni dalla nascita

In un video messaggio condiviso sui profili social ufficiali della famiglia reale inglese, Re Carlo omaggia la madre, la Regina Elisabetta II, che il 21 aprile 2026 avrebbe compiuto 100 anni. La clip è stata girata in un luogo carico di significato per la monarchia britannica: la biblioteca del castello di Balmoral, dove la regina si è spenta l'8 settembre del 2022, all'età di 96 anni.

"Oggi, nel giorno in cui avremmo festeggiato il centesimo compleanno della mia amata madre, io e la mia famiglia ci fermiamo a riflettere sulla vita e sulla scomparsa di una sovrana che ha significato così tanto per tutti noi", dice emozionato Re Carlo nel video messaggio.

Il sovrano continua: "La regina Elisabetta ha mantenuto la promessa fatta, plasmando il mondo che la circondava e toccando le vite di innumerevoli persone in tutto il nostro Paese, nel Commonwealth e oltre. (...) Attraverso ogni decennio che passava, attraverso ogni trasformazione, è rimasta salda e costantemente devota al popolo che serviva".

Re Carlo III conclude il suo omaggio speciale in quello che sarebbe stato il 100° compleanno della Regina Elisabetta II: "Dio ti benedica, cara mamma. Rimani per sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere".