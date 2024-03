Re Carlo, l'audio messaggio per la Pasqua: "Provo una grande tristezza"

Re Carlo, in occasione delle festività pasquali, ha registrato un audio messaggio in cui ha espresso la sua "grande tristezza" per non aver potuto partecipare il 28 marzo - a causa della recente diagnosi di cancro - al tradizionale Royal Maundy nella cattedrale di Worcester, sottolineando l'importanza dell'amicizia, della solidarietà e del sostegno alle persone care.

"Il Maundy Service ha un posto molto speciale nel mio cuore" - ha esordito il sovrano - "Questa cerimonia ha origine nella vita di Nostro Signore che si inginocchiò davanti ai suoi discepoli e, con loro grande sorpresa, lavò i loro piedi affaticati dal viaggio. Nel farlo ha deliberatamente dato a loro e a tutti noi un esempio di come dovremmo servire e prenderci cura gli uni degli altri", ha aggiunto Carlo, che è apparso in uno scatto alla sua scrivania nella Sala del XVIII Secolo.

"In questo Paese siamo benedetti da tutti i diversi servizi che esistono per il nostro benessere. Ma al di là di queste organizzazioni e del loro personale altruista, abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano dell'amicizia, soprattutto nel momento del bisogno", prosegue l'audio messaggio registrato a Buckingham Palace a metà marzo.

"L'atto di fede, qui nella cattedrale di Worcester, mi ricorda la promessa che ho fatto all'inizio del servizio di incoronazione: seguire l'esempio di Cristo 'non per essere servito ma per servire'. Ho sempre cercato di farlo e continuo a farlo, con tutto il mio cuore", ha detto il sovrano durante il servizio, presieduto al suo posto dalla Regina Camilla, che ha distribuito due sacchetti di cuoio pieni di monete simboliche, i Maundy Money: uno rosso che rappresenta cibo e vestiario e l'altro bianco, contenente un somma di 75 soldi, corrisponde all'età di Carlo III.

Camilla di recente aveva fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute del marito: "Sta andando molto bene. Era molto deluso di non poter venire", aveva detto la Regina, come riporta Hello!, a un commesso dell'Arcadia Delicatessen che le aveva dato un biglietto di auguri per re Carlo.