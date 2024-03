Raoul Bova e Rocio Morales in vacanza con le figlie

Foto Instagram @raoulbovagram

Raoul Bova e Rocio Morales stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza con le loro figlie Luna (2015) e Alma (2018), e hanno condiviso sui social dolci momenti di famiglia.

"Da Dubai con amore", ha scritto l'attrice spagnola, aggiungendo un cuoricino ad alcune foto con il compagno, che Raoul Bova ha commentato con l'emoticon di un altro cuore.

"La pace e la magia, i silenzi del fondo del mare, i colori che rispecchiano la vita mi hanno rapito il cuore sin da piccola: oggi mi sento proprio come la bambina che sono stata", ha aggiunto Rocio, condividendo altri scatti in cui osserva rapita i pesci di un acquario con le figlie.

Raoul Bova, invece, ha pubblicato su Instagram altre immagini del loro viaggio, tra le quali una foto mano nella mano con le figlie: "È fondamentale nutrirsi di momenti speciali, belli, ovunque tu sia e con le persone che ami", ha scritto l'attore, accompagnando le immagini con l'emoticon di una faccina circondata da tanti cuori.

Raoul Bova e Rocio Morales, ospiti a Verissimo, hanno parlato del loro amore, che dura dieci anni, e del rapporto speciale con le figlie.

Rocio Morales a febbraio aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Le mie figlie sono stupende, e per me sono una scoperta ogni giorno. Hanno una capacità incredibile di donare amore. Sono loro che mi cercano per dirmi quanto mi amano o per darmi il bacio della buonanotte. Si vede che sono il frutto di un grande amore".

Rocio aveva ricevuto un dolcissimo videomessaggio da Luna e Alma: "Ti vogliamo bene mamma, sei speciale, per noi sei la mamma più bella del mondo e sarai sempre nel nostro cuore, perché sei la persona più importante della nostra vita".

Raoul Bova - che è papà anche di Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001) - nati da un precedente matrimonio - a Verissimo si era commosso parlando dei figli.

"Non ho avuto fretta dopo la separazione, capivo che i ragazzi dovevano vivere la loro rabbia e fare un loro percorso. Gli sono sempre stato vicino per far capire loro che erano importanti quanto le mie figlie più piccole", aveva detto l'attore.

Luna e Alma hanno conosciuto i fratelli maggiori. "Non ho mai imposto nulla, ho aspettato dieci anni e poi, passo dopo passo, è arrivato il momento più bello: vederli per la prima volta insieme, uniti", aveva spiegato Raoul Bova.

Raoul e Rocio - ospiti a Verissimo anche nel 2020, avevano parlato delle loro bambine: "Luna e Alma vanno d'accordissimo, hanno solo bisogno di attenzioni", aveva detto Bova. "Le nostre figlie si vogliono molto bene. Con loro ho una grande complicità", gli aveva fatto eco l'attrice.

Nel video sotto, la storia d’amore di Raoul Bova e Rocio Morales.