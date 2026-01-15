Dal successo della fiction A testa alta, a una bellissima novità che ha cambiato la sua vita: Raniero Monaco di Lapio si racconterà sabato 17 gennaio a Verissimo.
Nato a Londra il 25 gennaio 1983, Raniero Monaco di Lapio inizia la sua carriera come modello e raggiunge la popolarità nel 2007 grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Successivamente, decide di dedicarsi alla recitazione, studiando all'Actor’s Academy di Milano, e nel 2009 arriva il suo debutto con il film So che ritornerai.
Negli anni, costruisce una solida carriera televisiva, prendendo parte ad alcune delle fiction italiane più importanti come Un passo dal cielo, Don Matteo, La porta rossa e Rosy Abate, fino ad approdare oggi nella fiction A testa alta, dove recita a fianco di Sabrina Ferilli.