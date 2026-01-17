Dal Grande Fratello al set di A testa alta accanto a Sabrina Ferilli fino alla paternità: sabato 17 gennaio a Verissimo la storia di Raniero Monaco di Lapio.

Nato a Londra nel 1983, ma cresciuto a Roma, Raniero Monaco di Lapio ha origini nobiliari da parte paterna. Ha esordito come modello, ma è diventato noto al grande pubblico con la partecipazione al Grande Fratello nel 2007. Dopo l'esperienza nel reality, si è iscritto alla Actors Academy di Milano, dando così inizio alla sua carriera nel mondo della recitazione.

Il suo debutto come attore è avvenuto nel 2009 nel film So che ritornerai con Manuela Arcuri. Poco dopo ha ottenuto il ruolo di protagonista maschile in Amore 14 diretto da Federico Moccia. Nel 2010 è nel cast della terza stagione di Caterina e le sue figlie. L'anno dopo ha preso parte alle serie Sangue caldo e Viso d'angelo. Nel 2012 è stato co-protagonista di Un passo dal cielo con Terence Hill.



In 17 anni di carriera, Raniero Monaco di Lapio ha recitato in tantissimi film e serie tv di successo: da La porta rossa a L'isola di Pietro, da Smetto quando voglio - Masterclass fino a L'ombra del lupo. Nel 2019 ha preso parte anche ad Amici Celebrities di Maria De Filippi.

In questi giorni, Raniero Monaco di Lapio è tornato sul piccolo schermo nei panni di Marco Colaianni nella serie A testa alta - Il coraggio di una donna, con protagonista Sabrina Ferilli, che sta avendo grande riscontro da parte del pubblico.



Molto riservato sulla sua vita privata, Raniero Monaco di Lapio è legato all'attrice Beatrice Olla, con cui ha accolto il primo figlio Ettore.