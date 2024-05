Raiz: "Mia moglie si è ammalata di cancro durante la gravidanza"

Raiz parla a Verissimo della malattia che ha portato via sua moglie Daniela, con cui ha avuto la figlia Lea: "Mia moglie combatteva contro il tumore da cinque anni". La diagnosi era arrivata pochi mesi dopo la nascita della loro bambina: "Il cancro si è sviluppato in gravidanza. Mentre il suo corpo si preparava a dare la vita, quello stesso corpo nutriva il cancro che aveva già dentro. Nel nostro caso la vita e la morte sono state l'una dietro all'altra".

Oggi Lea ha cinque anni. "Daniela si è presa cura di lei in questi cinque anni, come se non dovesse mai andarsene. Non si è mai abbandonata alla negatività. L'ultima cosa che ha fatto è sorridermi", racconta Gennaro Della Volpe, vero nome di Raiz.

Ripensando alla loro storia d'amore, il cantante e attore dice: "Con mia moglie ho attraversato una lunga giornata di sole durata 13 anni. Nel dolore dell'evento conservo tutti gli attimi di felicità che abbiamo passato".