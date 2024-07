Raimondo Todaro e Francesca Tocca, i romantici scatti di coppia

Raimondo Todaro e Francesca Tocca (foto Instagram)

Francesca Tocca ha condiviso sui social alcuni romantici scatti con il marito Raimondo Todaro, dedicandogli dolci parole. "Ogni canzone mi parla di te", ha scritto la ballerina, aggiungendo un cuore a corredo delle foto con l'insegnante di danza di Amici.

Raimondo Todaro e Francesa Tocca parlano della loro storia d'amore a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano parlato della loro storia d'amore.

L'insegnante di Amici, 36 anni, e la ballerina nel 2013 sono diventati genitori di Jasmine e si sono sposati nel 2014. "Tra di noi andava tutto bene, poi però tante piccole cose hanno iniziato a cambiare il nostro rapporto. Siamo arrivati al punto di incontrarci la sera e non parlarci più", aveva detto Raimondo Todaro.

"Ho provato ad andare avanti, ho provato a negare di essere ancora innamorato di lei, ma non ce l'ho fatta perché la amavo ancora", aveva aggiunto Raimondo Todaro. È stato infatti l'insegnante di Amici a fare il primo passo per un ritorno insieme: "All'inizio avevo paura, temevo di tornare in una relazione in cui non eravamo felici. Piano piano però mi sono sciolta", aveva raccontato Francesca Tocca.

La coppia era così tornata insieme e oggi è più felice che mai: "Oggi va meglio di prima perché c'è maggiore consapevolezza, siamo più adulti, parliamo. Oggi finalmente litighiamo". La persona che ha creduto più di tutte al loro ritorno insieme è stata la figlia Jasmine, di 10 anni: "Ha sempre detto: 'Mamma e papà torneranno insieme'".