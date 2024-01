Raimondo Todaro e la discussione con Francesca Tocca ad Amici: "È tutto a posto"

Raimondo Todaro parla a Verissimo del battibecco avuto con la moglie Francesca Tocca, durante una puntata di Amici.

"Ci siamo poi chiariti dietro le quinte. Tutto a posto", assicura l'insegnante di Amici, 37 anni, che però afferma di non aver cambiato idea sulla frase pronunciata nel corso del talent show dopo un'esibizione del suo allievo Giovanni.

" Su 4 pezzi ne abbiamo lavorati 3 insieme, questo non l’ho mai visto […] Questo è un pezzo dove non è stato seguito, se l’è fatto praticamente da solo […] Se io sono in sala, per lui posso fare la differenza", aveva detto Raimondo Todaro ad Amici.

Una frase che secondo Umberto Gaudino andava a svalutare il lavoro dei professionisti, motivo per cui è intervenuta Francesca Tocca per far ragionare il marito: " Io sono sicurissima che ti sei solo espresso male, vorrei che lo confermassi. È normale che quando tu entri in sala è un lavoro in più, però questo non vuol dire che, se non entri, le cose non vengano fatte bene”.

A questo proposito, l'insegnante di Amici dice: "Sono rimasto della mia opinione. Non mi ero espresso male. È il mio pensiero, si può non essere d'accordo".