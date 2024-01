Raimondo Todaro festeggia il compleanno con Francesca Tocca e la figlia

Raimondo Todaro ha festeggiato il suo 37esimo compleanno con la moglie Francesca Tocca e la figlia Jasmine. La ballerina professionista di Amici ha condiviso su Instagram lo scatto di un bacio con l'insegnante di danza del talent show di Canale 5 e la loro primogenita davanti alla torta di compleanno, a corredo del quale ha aggiunto tre cuori.

Ospiti a Verissimo, Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano ripercorso la loro storia d'amore e avevano parlato della crisi di coppia che li ha tenuti lontano due anni. "Quando ci siamo conosciuti avevo 16 anni. All'inizio eravamo solo colleghi di ballo. Non è stato un colpo di fulmine, l'amore è sbocciato dopo due anni", aveva raccontato Francesca Tocca, diventata mamma di Jasmine nel 2013, per poi convolare a nozze con il compagno l'anno seguente: "Abbiamo avuto la nostra bambina e il giorno del battesimo di Jasmine ci siamo sposati. È stato meraviglioso", aveva aggiunto l'insegnante di Amici a proposito della moglie, dalla quale si era separato dal 2019 al 2021. "Tra di noi andava tutto bene, poi però tante piccole cose hanno iniziato a cambiare il nostro rapporto. Siamo arrivati al punto di incontrarci la sera e non parlarci più", avevano raccontato a Silvia Toffanin. "Io sono andato via di casa, ma la amavo ancora. Ho provato ad andare avanti, ho provato a negare di essere ancora innamorato di lei, ma non ce l'ho fatta perché la amavo ancora", aveva aggiunto Raimondo Todaro, che aveva fatto il primo passo per un ritorno insieme. "All'inizio avevo paura, temevo di tornare in una relazione in cui non eravamo felici. Piano piano però mi sono sciolta", aveva spiegato Francesca Tocca. "Oggi va meglio di prima perché c'è maggiore consapevolezza, siamo più adulti, parliamo”, aveva aggiunto la coppia, che a proposito della primogenita aveva detto: "Nostra figlia Jasmine ha sempre detto: 'Mamma e papà torneranno insieme'". "Ho desiderato così tanto Jasmine che vorrei riprovare la stessa sensazione. Quando me lo sentirò, mi piacerebbe diventare ancora mamma, ma adesso non è il momento", aveva raccontato Francesca Tocca. "Francesca è la ballerina più brava che abbiamo mai avuto in Italia”, aveva detto il 21 gennaio a Verissimo Raimondo Todaro, che a proposito della figlia aveva precisato: "L'arrivo di Jasmine mi ha reso un uomo felice ma molto più fragile, perché oggi sono consapevole che il mio equilibrio e la mia felicità dipendono da lei e non più da me. Io e Francesca non pensiamo a nient'altro che a lei".