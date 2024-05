Procede a gonfie vele la storia d'amore di Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian. Lo assicura la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne in un'intervista. "Come succede in tutte le coppie si litiga, ma ci divertiamo tanto, vivendoci abbiamo scoperto una sintonia maggiore. Ci avevamo visto lungo entrambi durante il programma", afferma Raffaella Scuotto a Fan Page.

Al momento la loro è una storia a distanza: "Ora sono a Treviso da Brando. Ci stiamo organizzando con la lontananza. Quando andrò via da qui, verrà lui a Napoli. Per ora ci dividiamo". In futuro però vedono la convivenza: "Il pensiero c'è, ma quando entrambi saremo pronti. Stiamo insieme da un mese e mezzo, non siamo sprovveduti. La convivenza arriverà quando vorremo e potremo farlo".

Nell'intervista, Raffaella Scuotto apre anche il suo cuore, parlando di una storia passata: "Dalla redazione di Uomini e Donne mi chiamarono già due anni fa, ma avevo un viaggio in programma e non andai. Mi richiamarono l'anno scorso, ero da poco uscita da una relazione tossica, volevo vivere un'esperienza nuova per liberarmi da quei pensieri. Volevo provare qualcosa di diverso, dovevo fare qualcosa per me stessa". Per quanto riguarda proprio quella relazione, l'ex corteggiatrice spiega: "È andata avanti da novembre 2021 a maggio 2022. Non ho sofferto perché ho capito che non ci tenevo abbastanza. Questo mi ha permesso di andare avanti. Ho sempre pensato ‘Non vivrò mai una relazione tossica' e quando ho capito che la stavo vivendo, ho deciso di metterci subito un punto, non mi stava bene. Iniziano a reprimerti in un modo prima di farlo del tutto. Dovevo mettere la parola fine prima del disastro".

Oggi Raffaella Scuotto ha trovato la sua serenità accanto a Brando Ephrikian: "Vivendoci ho capito che la nostra complicità cresce sempre di più. Sto vivendo il tipo di rapporto che ho sempre sognato. Non è facile trovare una persona con cui aprirsi, sono contenta perché ne avevo bisogno. A 26 anni voglio vivere un amore consapevole. Il sentimento c'è. Siamo giovani e abbiamo tanta voglia di viverci".