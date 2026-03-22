Raf parla a Verissimo di un momento difficile della sua vita, quando il successo da giovane lo ha reso fragile.

"In quegli anni, quando suonavi, frequentavi ambienti in cui non era difficile che circolassero droghe. Allora poteva capitare di provarle e farne uso. In quegli anni non si conoscevano bene neanche i pericoli delle droghe. Non ci sono mai cascato tanto da diventare dipendente. Credo che sia stata una fortuna, perché allora non avevo strumenti per difendermi", afferma il cantante, che è stato salvato dalla musica e dalla moglie Gabriella: "È stata una salvezza da quello e delle mie paure. Ero pieno di ansie".



Parlando della lunga storia d'amore con la moglie Gabriella Labate, con cui è sposato dal 1996 e ha avuto i figli Bianca (1996) e Samuele (2000), Raf, 66 anni, dice: "Quando ho incontrato Gabriella, c'è stato un forte cambiamento nella mia vita e nella mia personalità. Prima di conoscere lei non ero mai diretto nelle cose. A causa della mia timidezza, cercavo di non farmi vedere per com'ero. Lei mi ha cambiato con la sua semplicità e il suo sorriso".