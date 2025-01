Pupo è diventato nonno per la quarta volta: “È arrivata Gemma”

Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, è diventato nonno per la quarta volta e annuncia sui social l'arrivo della sua quarta nipote, Gemma Tiranno Ghinazzi. "Nuntio vobis, gaudium magnum. Habemus Pupa", scrive, aggiungendo: "Benvenuta Gemma, avrai tutto il nostro amore e ti potrai fidare di noi".

La piccola Gemma è la figlia di Clara, la terzogenita di Pupo, e del compagno Oscar. Il cantante ha già tre nipoti: Leonardo e Viola, figli di Ilaria, e Matteo, figlio di Valentina.

Pupo vive con serenità la sua "famiglia aumentata", composta dalla moglie Anna, sposata nel 1974, dalla compagna Patricia, con cui ha una relazione dal 1989, e dalle sue tre figlie: Ilaria, Valentina e Clara. Mentre Ilaria e Clara sono nate dal matrimonio con Anna, Valentina è frutto di una relazione con una fan: "Per qualche anno l'ho vista di nascosto. Quando ho deciso di riconoscerla non ho fatto nessun esame. Sapevo che Valentina era mia figlia dal momento in cui l'ho guardata. A un certo punto non ce l'ho fatta e l'ho detto alla mia famiglia, all'inizio non l'hanno presa bene ovviamente", aveva raccontato a Verissimo.

Sempre a Verissimo, Pupo aveva raccontato di quando è diventato papà per la prima volta: "Quando è nata mia figlia Ilaria, ero in una discoteca con un mio amico. Ero completamente rimbecillito dal mio ego. Non mi stavo rendendo conto che mia moglie stava partorendo, che stavo diventando papà. Sono andato a trovarle il giorno dopo. Oggi me ne vergogno", aveva affermato il cantante.