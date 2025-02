Pupo con la nipote Gemma

Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi, condivide sui social una tenera fotografia che lo ritrae mentre tiene in braccio la nipotina Gemma, nata a inizio 2025. La piccola indossa una tutina rosa e lo scatto è accompagnato da una dolce didascalia: "Ogni stagione della vita, possiede le sue meraviglie". Sotto questa frase il cantante ha aggiunto: "Firmato Nonno Pupo".

Gemma è la quarta nipote di Pupo ed è la figlia della terzogenita del cantante, Clara e del compagno Oscar. Gli altri nipoti sono Leonardo e Viola, figli di Ilaria, e Matteo, la cui madre è Valentina. Pupo è sposato dal 1974 con la moglie Anna e ha contemporaneamente una relazione con la compagna Patrizia, alla quale è legato dal 1989. Insieme ad Anna ha avuto le figlie Ilaria e Clara, mentre Valentina è nata dalla relazione che il cantante ha avuto con una sua fan.

Pupo ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo, Pupo aveva parlato così della nascita della figlia Ilaria: "Il giorno in cui è nata ero in una sala da ballo con un mio amico, non mi rendevo conto che mia moglie stava partorendo la mia prima figlia. Ero completamente rimbecillito dal mio ego. Oggi me ne vergogno un po' ".