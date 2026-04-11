Plasma e il problema alle corde vocali: “Mi opererò”

Plasma parla a Verissimo del problema alle corde vocali che ha rivelato di avere prima di uscire da Amici: "Nella scuola facciamo dei controlli e già all'inizio, alla prima visita, il foniatra ha rilevato un polipo alle corde vocali".

Quando l'ha scoperto il cantante, 25 anni, ha scelto però di proseguire il percorso senza rendere noto il problema di salute: "In alcuni momenti è stato sicuramente un limite, ho cercato di fare del mio meglio e ho cercato di lavorare su altri aspetti della mia musica come la scrittura e l'attitudine, essendo limitato dal punto di vista tecnico". A causa di questo problema, Plasma dovrà sottoporsi a un intervento: "Devo capire quando, ma mi opererò".

Antonio Silvestri è nato come cantautore con il nome d'arte Plasma in un ospedale, quando a 15 anni ha scoperto di avere una malattia cronica. "Il mio nome nasce da quello perché la mia musica nasce da quello, ho scritto in ospedale la mia prima canzone e da lì non mi sono mai fermato. Poi ho capito di essere anche tante altre cose", racconta il cantante.