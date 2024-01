A nove anni esatti dalla scomparsa di Pino Daniele, la figlia Sara affida ai social il suo toccante ricordo. "Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano", scrive la ragazza, a corredo di uno scatto in cui l'artista napoletano è mostrato di spalle a bordo di un'auto. "Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me". Da sempre molto legata alla figura del padre, Sara Daniele ne condivide spesso su Instagram immagini e ricordi. "Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l'unica cosa che non ho preso da te - aveva scritto il 4 gennaio dello scorso anno, in occasione dell'ottavo anniversario dalla sua scomparsa - Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento. Mi manchi sempre. Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l'uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai". Sara Daniele aveva dunque ripetuto una frase affidata proprio al papà, con la speranza che continui a essere sempre così: "Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori. Lo spero Pà". Sara, Sofia e Francesco, rispettivamente di 27, 22 e 18 anni sono nati dal secondo matrimonio di Pino Daniele, quello con Fabiola Sciabbarrasi. L'artista era stata precedentemente sposato con la corista Dorina Giangrande, con la quale aveva avuto due figli, Alessandro e Cristina.