Pink compie 45 anni, la foto della festa: "Potrei aver sporcato il mio body con la torta"

Instagram: @pink

Pink compie 45 anni. La cantautrice americana, che nel corso della sua carriera ha venduto più di 100 milioni di copie tra album e singoli, condivide con i propri fan una divertente foto di fronte alla sua torta di compleanno. "Potrei aver sporcato il mio body con la torta", scrive nella didascalia del post di Instagram.

Pink ha preso con leggerezza questo divertente fuori programma: la cantautrice ride con gusto al disguido e ringrazia "tutti per il vostro affetto".

Nata a Doylestown l'8 settembre 1979, debutta nel mondo della musica con l'album Can't Take Me Home pubblicato il 4 aprile 2000. In pochissimi anni conquista la cima delle classifiche negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone e in Australia e riceve numerosissimi premi: 7 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards, 3 Grammy Awards e un Daytime Emmy Award.

La rivista Billboard l'ha nominata nel 2009 Artista Pop del Decennio e nel 2013 Donna dell'anno. Nel 2019 ottiene la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.